Администрация ГГО не смогла оспорить 18 млн долга за ликвидацию незаконных свалок

17 апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Свердловской области по иску к администрации Горноуральского городского округа по выплате долга в 18,6 миллиона рублей за ликвидацию несанкционированных свалок.

Согласно картотеке суда, принятое решение оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. Апелляция была рассмотрена 12 июля, истцом является региональный оператор по обращению с ТКО компания «Рифей». Несанкционированные свалки использовались более 15 лет и занимали территорию свыше 11 тысяч квадратных метров. Напомним, в начале апреля 2021 года суд удовлетворил иск за вывоз несанкционированных свалок на сумму 18,6 миллиона рублей. Однако 30 апреля администрация ГГО подала апелляцию. «Рифей» ликвидировал свалку объемом тысяча кубометров вдоль дороги рядом с селом Петрокаменское. Также мусор был убран между селом Краснополье и деревней Темно-Осиновая в объеме 500 кубометров. Основными расходами стали ликвидация мест несанкционированных свалок и захоронение ТКО. Администрация Горноуральского городского округа задолжала 18 млн за ликвидацию свалок

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