За незаконные валютные операции на сумму почти в 3 млрд уральцу грозит 10 лет колонии

По версии следствия, в 2014 году директор одной из организаций на Урале под видом транспортировки и продажи трубной продукции и металлопроката создал группу для проведения незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Участниками группы стали пять человек, включая мужчину 1982 года рождения. Он осуществлял телефонные переговоры и готовил подложные документы, которые подтверждали незаконные операции с валютой.
Таким образом, с мая 2014 года по март 2018 года группировка переводила средства на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. Также коммерческим банкам они отдавали документы, в которых были заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила свыше 2,8 миллиарда рублей.
В результате часть группировки была осуждена в 2020 году. Участники получили от двух до пяти лет колонии, а мужчина 1982 года рождения был объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, уголовное дело в отношении четырех жителей Екатеринбурга, которые мошенническим путем похитили права на земельные участки с причинением ущерба на сумму свыше 27,2 миллиона рублей, в скором времени рассмотрит суд.