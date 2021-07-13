За незаконные валютные операции на сумму почти в 3 млрд уральцу грозит 10 лет колонии

По версии следствия, в 2014 году директор одной из организаций на Урале под видом транспортировки и продажи трубной продукции и металлопроката создал группу для проведения незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Участниками группы стали пять человек, включая мужчину 1982 года рождения. Он осуществлял телефонные переговоры и готовил подложные документы, которые подтверждали незаконные операции с валютой.