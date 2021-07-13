За незаконные валютные операции на сумму почти в 3 млрд уральцу грозит 10 лет колонии

За незаконные валютные операции на сумму почти в 3 млрд уральцу грозит 10 лет колонии
За незаконные валютные операции на сумму почти в 3 млрд уральцу грозит 10 лет колонии
Сегодня, 21:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга обвиняется в совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей. Обвинительное заключение утвердила Свердловская прокуратура.

По версии следствия, в 2014 году директор одной из организаций на Урале под видом транспортировки и продажи трубной продукции и металлопроката создал группу для проведения незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Участниками группы стали пять человек, включая мужчину 1982 года рождения. Он осуществлял телефонные переговоры и готовил подложные документы, которые подтверждали незаконные операции с валютой.

Таким образом, с мая 2014 года по март 2018 года группировка переводила средства на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. Также коммерческим банкам они отдавали документы, в которых были заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила свыше 2,8 миллиарда рублей.

В результате часть группировки была осуждена в 2020 году. Участники получили от двух до пяти лет колонии, а мужчина 1982 года рождения был объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, уголовное дело в отношении четырех жителей Екатеринбурга, которые мошенническим путем похитили права на земельные участки с причинением ущерба на сумму свыше 27,2 миллиона рублей, в скором времени рассмотрит суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
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