В Екатеринбурге задержан виновник ДТП, в котором погибли два человека

Накануне водителя автомобиля KIА выписали из больницы. Сразу после выписки его вызвали на допрос. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 23-летнему екатеринбуржцу было предъявлено обвинение за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в соцсетях очевидцы ДТП писали о том, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако согласно результатам экспертизы в крови и моче молодого человека не было выявлено следов алкоголя и наркотиков.

Также не нашел своего подтверждения факт угона автомобиля, на котором совершенно ДТП. Он был в числе тех, кто не употреблял никакие увеселительные препараты. На вечеринке, после которой случилась эта трагедия, он уехал, чтобы приобрести необходимое для продолжения вечера, рассказал Валерий Горелых.