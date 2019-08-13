В Екатеринбурге задержан виновник ДТП, в котором погибли два человека
Участника ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, в котором погибли два человека, взяли под стражу, сообщает «Комсомольская правда». Также стали известны результаты медицинского освидетельствования.
Накануне водителя автомобиля KIА выписали из больницы. Сразу после выписки его вызвали на допрос. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 23-летнему екатеринбуржцу было предъявлено обвинение за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее в соцсетях очевидцы ДТП писали о том, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако согласно результатам экспертизы в крови и моче молодого человека не было выявлено следов алкоголя и наркотиков.
Также не нашел своего подтверждения факт угона автомобиля, на котором совершенно ДТП. Он был в числе тех, кто не употреблял никакие увеселительные препараты. На вечеринке, после которой случилась эта трагедия, он уехал, чтобы приобрести необходимое для продолжения вечера, рассказал Валерий Горелых.
Напомним, что авария произошла 4 августа. Автомобиль KIА врезался в несколько машин, стоявших на светофоре. Погибли двое человек. Пользователи писали в соцсетях, что водитель был под наркотиками, а также, что он угнал машину у знакомых.