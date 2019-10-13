Более 10 тысяч екатеринбуржцев за утро пришли на опрос по храму

Сегодня, 13 октября, граждане Екатеринбурга голосуют за строительство храма Святой Екатерины. За три часа работы участков, свои голоса отдали более десяти тысяч человек, сообщает портал E1.RU.
Один из наблюдателей работы участков, Александр Грезин, опубликовал подробный пост о первых часах работы участков.
Он отмечает, что испытал «культурный шок». Рано утром пришла большая группа, и явка за первый час составила примерно 120 тысяч человек. Приходят люди разных возрастов, много молодых с детьми. На выходе практически все подходят с приглашением на опрос к представителям Фонда святой Екатерины и получают памятные сертификаты с монетками.
Наблюдатели на участке, расположенном на улице Ракетной, рассказали, что за площадку за Макаровским мостом голосует примерно 10% всех пришедших. На улице Чкаловской ситуация иная, за тот же участок голосует примерно треть людей.
«Сходил на опросный участок, чтобы выбрать площадку для храма Святой Екатерины. У нас на Билимбаевской, 34/1 желающих проголосовать немало. Споры, где построить собор, затянулись почти на десять лет. Пора определяться. Как и намеревался, поддержал территорию у Макаровского моста», написал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Отдал свой голос и полпред президента Николай Цуканов. Он отметил, что в Екатеринбурге проживает не так давно, но уже полюбил этот город. Также он считает, что храм должен стоять в центре, но такие опросы нужно проводить, чтобы у людей был выбор.
Меньшинство должно подчиниться большинству. Надо искать согласие в городе. Я удивился, что такая большая явка. Скажу, что в Москве следят за проходящим опросом, отметил Цуканов.
Александр Высокинский, рассказал, что на работу участков уже поступили первые жалобы.
Мы поправили руководителей с перегибами на местах [участках],рассказал он.
Алексей Беззуб сообщил о первом нарушении.
Пришла тётя с пропиской Викулова, не с нашего участка, а ей разрешают голосовать. Ау, горизбирком!!! возмутился Алексей.
В горизбиркоме обещали разобраться.