Более 10 тысяч екатеринбуржцев за утро пришли на опрос по храму

Один из наблюдателей работы участков, Александр Грезин, опубликовал подробный пост о первых часах работы участков.

Он отмечает, что испытал «культурный шок». Рано утром пришла большая группа, и явка за первый час составила примерно 120 тысяч человек. Приходят люди разных возрастов, много молодых с детьми. На выходе практически все подходят с приглашением на опрос к представителям Фонда святой Екатерины и получают памятные сертификаты с монетками.

Наблюдатели на участке, расположенном на улице Ракетной, рассказали, что за площадку за Макаровским мостом голосует примерно 10% всех пришедших. На улице Чкаловской ситуация иная, за тот же участок голосует примерно треть людей.

«Сходил на опросный участок, чтобы выбрать площадку для храма Святой Екатерины. У нас на Билимбаевской, 34/1 желающих проголосовать немало. Споры, где построить собор, затянулись почти на десять лет. Пора определяться. Как и намеревался, поддержал территорию у Макаровского моста», написал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Отдал свой голос и полпред президента Николай Цуканов. Он отметил, что в Екатеринбурге проживает не так давно, но уже полюбил этот город. Также он считает, что храм должен стоять в центре, но такие опросы нужно проводить, чтобы у людей был выбор.

Меньшинство должно подчиниться большинству. Надо искать согласие в городе. Я удивился, что такая большая явка. Скажу, что в Москве следят за проходящим опросом, отметил Цуканов.

Александр Высокинский, рассказал, что на работу участков уже поступили первые жалобы.

Мы поправили руководителей с перегибами на местах [участках],рассказал он.

Алексей Беззуб сообщил о первом нарушении.

Пришла тётя с пропиской Викулова, не с нашего участка, а ей разрешают голосовать. Ау, горизбирком!!! возмутился Алексей.