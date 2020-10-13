Пожилая екатеринбурженка отдала «сотруднице» ПФР полмиллиона рублей

Пожилая екатеринбурженка отдала «сотруднице» ПФР полмиллиона рублей

Сегодня, 12:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице местная жительница была обманута лже-сотрудницей Пенсионного фонда на 530 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».

По словам пенсионерки, «сотрудница» ПФР постучалась в ее квартиру накануне во второй половине дня и сказала, что происходит замена денег старого образца на новые. Поверив женщине, хозяйка пустила ее в дом и отдала накопления в размере 530 тысяч рублей, после чего мошенница скрылась. Осознав, что произошло, пенсионерка обратилась в полицию.

На данный момент, лже-сотрудница объявлена в розыск, а следователями отдела полиции № 10 возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере».

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге местная жительница перевела телефонным мошенникам 550 тысяч рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
пенсионный фондмошенникиобманпенсионерЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы