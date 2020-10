Свердловские депутаты рассмотрят законопроект о возвращении прямых выборов мэра

Свердловские депутаты приняли решение рассмотреть народную инициативу о возвращении прямых выборов мэров, сообщает E1.

Депутаты пришли к выводу, что без обсуждения ознакомятся с предложением общественников, однако депутат Вячеслав Вегнер прокомментировал ситуацию, заявив, что законопроект не самый удачный, поскольку предполагает выборы мэров без полномочий. Венгер выдвинул предложение самому подкорректировать законопроект, но получил предложение выступить позже, когда вопрос будет обсуждаться со всей серьезностью. Предложение будут рассматривать как обычный законопроект на заседании профильного комитета, а после на заседаниях Законодательного собрания. Напомним, инициатива по возврату прямых выборов мэра была зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. В общей сложности инициаторами было собрано более 12 тысяч подписей (для рассмотрения требовалось десять тысяч) по всей Свердловской области. В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу.

