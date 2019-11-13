Тагильчанам представили проект реконструкции дворов на ВМЗ

Он предполагает реконструкцию объединенной территории общей площадью 20,5 тысяч кв. м. Для реализации проекта из областного бюджета в рамках дополнительного финансирования муниципалитетов выделено 44,2 миллиона рублей.

Согласно проекту, на территории будет полностью заменено наружное освещение, построена система водоотведения и элементы доступной среды для маломобильных групп населения. Также планируется высадить кустарники и деревья, установить игровые и спортивные зоны, урны и скамейки.

Во дворе будут заасфальтированы тротуары, расширены проезды и организованы парковки для размещения транспорта в специально отведенном месте.

Собственники активно принимали участие в обсуждении и высказывали свои предположения и замечания. В частности, жители дома № 50 по улице Выйской попросили увеличить количество парковочных мест. Для этого участок теплотрассы на территории двора убрать под землю.

Владислав Пинаев принял предложение и дал соответствующее распоряжение на изменение проекта.

Обсуждения реконструкции дворов и общественных территорий стали для Нижнего Тагила повсеместной практикой. Глубоко убежден, что мнение жителей, комфорт и удобство должны стоять во главе угла всех преобразований городской среды, отметил Владислав Пинаев.

Общественные слушания были проведены для более успешной работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В обсуждении плана реконструкции двора домов № 50, 52, 54, 56 по улице Верхняя Черепанова и № 37, 41, 45, 47, 51 по улице Выйская принял участие мэр Владислав Пинаев. Также на встрече присутствовали глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, представители МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и управляющей компании.