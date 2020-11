Насильник из прошлого и задержание чиновника. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 ноября.

В Екатеринбурге будут судить мужчину по подозрению в изнасилованиях и убийствах, которые он, по версии следствия, совершил 24 года назад. Сообщается, что он уже отбывает срок за аналогичное преступление. Следствием установлено, что в 1996 году мужчина познакомился с жительницей столицы Урала. Она пригласила его к себе домой, где он утопил её в ванной, затем изнасиловал и убил её дочь с подругой, которым на момент расправы было 13 и 16 лет. Преступника нашли с помощью генетической экспертизы. Совпадение образцов с уже осужденным преступником было выявлено при проверке федеральной базы. Екатеринбуржца будут судить за убийство и изнасилование 24-летней давности Главу Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова задержали по подозрению в коррупции. Сообщается, что последние два года ремонтом дорог занималась фирма, близкая к руководству. По предварительной информации следствия, организация получала деньги из бюджета, но никаких работ фактически не производила. Затем деньги выводились со счетов. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей. Депутат Константин Киселев поведал, что не удивлен возникшей ситуации и рассказал, что Лошаков начал сотрудничать со следствием. По его мнению, коррупционная цепочка потянется дальше. Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничестве В Турции от коронавируса умерла 50-летняя фельдшер Службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Ее коллега поделилась, что погибшая отдыхала вместе со своей сестрой. Предполагается, что она заразилась от одного из своих последних пациентов. В зарубежной стране фельдшер была сначала изолирована в отеле, но когда ей стало хуже её госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Затем у сестры инфицированной закончился срок пребывания в стране, и она вынуждена была вернуться в Россию. Она считает, что в её отсуствие рядом с родственницей больную могли просто отключить от аппарата. Фельдшер скорой помощи из Екатеринбурга умерла в Турции от коронавируса Прокуратура по Свердловской области начала проверку по факту гибели рабочего под Нижним Тагилом. Предварительно установлено, что днем 12 ноября, во время проведения работ пр ремонту моста через реку Бродовка в селе Бродово производилась погрузка в тяжеловесный грузовой автомобиль. В какой-то момент на 52-летнего мужчину упал трап. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Ведомством направлен запрос в одну из фирм с целью установить факт трудоустройства. По информации прокуратуры, мужчина работал водителем в АО «Мелиострой». Прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о гибели рабочего под Нижним Тагилом

