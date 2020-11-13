Насильник из прошлого и задержание чиновника. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить мужчину по подозрению в изнасилованиях и убийствах, которые он, по версии следствия, совершил 24 года назад. Сообщается, что он уже отбывает срок за аналогичное преступление. Следствием установлено, что в 1996 году мужчина познакомился с жительницей столицы Урала. Она пригласила его к себе домой, где он утопил её в ванной, затем изнасиловал и убил её дочь с подругой, которым на момент расправы было 13 и 16 лет. Преступника нашли с помощью генетической экспертизы. Совпадение образцов с уже осужденным преступником было выявлено при проверке федеральной базы.