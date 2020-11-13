Названо условие для снижения россиянам пенсионного возраста

Также Аполихин выступил с предложением снизить подоходный налог в качестве поощрения для тех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию. По мнению эксперта, следует создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья, и ввести семейное налогообложение в качестве альтернативы сбору налогов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.