Названо условие для снижения россиянам пенсионного возраста

Было озвучено условие, при котором следует снизить пенсионный возраст для россиян. С данной инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Предложение предусматривает снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка. После рождения каждого следующего ребенка пенсионный возраст должен дополнительно снижаться,цитирует ТАСС слова Аполихина. Конкретный возраст, до которого стоит понизить пенсионный возраст, специалист не уточнил. Также Аполихин выступил с предложением снизить подоходный налог в качестве поощрения для тех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию. По мнению эксперта, следует создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья, и ввести семейное налогообложение в качестве альтернативы сбору налогов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка. Напомним, накануне стало известно, что матери троих и четверых детей смогут раньше выходить на пенсию. Первыми смогут воспользоваться льготой матери четверых детей 1965 года рождения. С 2021 года они смогут досрочно выйти на пенсию — в возрасте 56 лет, что на полгода раньше установленной нормы. Пенсионный фонд: матери троих детей смогут выйти на пенсию досрочно

