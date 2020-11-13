Названо условие для снижения россиянам пенсионного возраста

Предложение предусматривает снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка. После рождения каждого следующего ребенка пенсионный возраст должен дополнительно снижаться,цитирует ТАСС слова Аполихина.
Конкретный возраст, до которого стоит понизить пенсионный возраст, специалист не уточнил.
Также Аполихин выступил с предложением снизить подоходный налог в качестве поощрения для тех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию. По мнению эксперта, следует создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья, и ввести семейное налогообложение в качестве альтернативы сбору налогов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.
Напомним, накануне стало известно, что матери троих и четверых детей смогут раньше выходить на пенсию. Первыми смогут воспользоваться льготой матери четверых детей 1965 года рождения. С 2021 года они смогут досрочно выйти на пенсию — в возрасте 56 лет, что на полгода раньше установленной нормы.