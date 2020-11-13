Проблемы с интернетом. В Омске тиктокер залез на березу и обратился к губернатору

Проблемы с интернетом. В Омске тиктокер залез на березу и обратился к губернатору

Сегодня, 13:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Тиктокер-студент Алексей Дудоладов, известный как «Омский колхозник», залез на березу, чтобы поймать интернет и обраться к губернатору. Видеозапись была опубликована в социальной сети TikTok.

По словам молодого человека, проживающего в деревне Станкевичи, из-за проблем с интернетом он не может принимать участие в обучении Омского института водного транспорта, который с этой недели был переведен на дистант. С целью связаться с преподавателями, Алексей уходит за 300 метров от деревни и залезает на восьмиметровую березу.

Появилась проблема выхода в интернет. Дома у меня только 2G. Не могу выйти в образовательную среду, потому что не грузит. Приходится идти в лес и оттуда заходить в ZOOM, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так,цитирует слова студента «Город55».

Молодой человек от лица всех студентов обратился к губернатору и спросил, как решить возникшую проблему.

Напомним, в сентябре в Свердловской области ВУЗы также начали возвращать на дистант, чтобы предотвратить вспышки заболеваемости коронавирусом.

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