Проблемы с интернетом. В Омске тиктокер залез на березу и обратился к губернатору

Тиктокер-студент Алексей Дудоладов, известный как «Омский колхозник», залез на березу, чтобы поймать интернет и обраться к губернатору. Видеозапись была опубликована в социальной сети TikTok.

По словам молодого человека, проживающего в деревне Станкевичи, из-за проблем с интернетом он не может принимать участие в обучении Омского института водного транспорта, который с этой недели был переведен на дистант. С целью связаться с преподавателями, Алексей уходит за 300 метров от деревни и залезает на восьмиметровую березу. Появилась проблема выхода в интернет. Дома у меня только 2G. Не могу выйти в образовательную среду, потому что не грузит. Приходится идти в лес и оттуда заходить в ZOOM, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так,цитирует слова студента «Город55». Молодой человек от лица всех студентов обратился к губернатору и спросил, как решить возникшую проблему. Напомним, в сентябре в Свердловской области ВУЗы также начали возвращать на дистант, чтобы предотвратить вспышки заболеваемости коронавирусом.

