Проблемы с интернетом. В Омске тиктокер залез на березу и обратился к губернатору

Появилась проблема выхода в интернет. Дома у меня только 2G. Не могу выйти в образовательную среду, потому что не грузит. Приходится идти в лес и оттуда заходить в ZOOM, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так,цитирует слова студента «Город55».