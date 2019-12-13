Родственники экс-главы СвЖД должны выплатить 164 млн рублей государству

Официальным представителям Миронова был предъявлен иск о взыскании в доход государства более 144 млн рублей. Следователи не смогли найти доказательств, что эти деньги Миронов заработал. Кроме того, родственники Миронова должны выплатить 20 млн рублей, которые являлись предметом взятки.

В рамках расследования было возбуждено еще семь уголовных дел в отношении должностных лиц СвЖД и предприятий, работающих на ее объектах.

По версии следствия, экс-глава СвЖД получал взятки от ООО «ГостСтрой» и ООО «СВСтройСервис» в виде разработки документации для своего коттеджа. Стоимость услуг оценили в 20 млн рублей.

На Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «Взятка» и «Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы».