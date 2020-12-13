Главный нарколог УрФО заявил о готовности водителей к получению медицинских справок

Главный нарколог УрФО заявил о готовности водителей к получению медицинских справок

Сегодня, 19:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале водителям, по словам главврача Областной наркологической больницы Антона Поддубного, не стоит переживать из-за очередей в медцентры, которые могут образоваться из-за ужесточения правил получения медицинских справок.

Проверять человека на алкоголизм будут только в том случае, если у специалиста появятся определенные сомнения. В остальном же, обязательное исследование вводится исключительно на наркотические вещества десяти видов.

Также в Свердловской области, подчеркнул Поддубный, исследование на наркотики могут организовывать несколько десятков государственных учреждений здравоохранения, сообщает Е1.

У жителей региона проблем со справками не возникнет. Наш регион абсолютно готов к этим изменениям. Не будет никаких очередей,отметил Антон Поддубный.

Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу новый закон о прохождении медкомиссии для водителей. В прошлом году все необходимые тесты стоили 4,9 и 3,6 тысячи рублей соответственно. В этом году цена может составить около 10 тысяч рублей.

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