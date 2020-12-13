Главный нарколог УрФО заявил о готовности водителей к получению медицинских справок

Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу новый закон о прохождении медкомиссии для водителей. В прошлом году все необходимые тесты стоили 4,9 и 3,6 тысячи рублей соответственно. В этом году цена может составить около 10 тысяч рублей.