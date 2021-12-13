Более 256 тысяч обращений приняли за год в ЕДДС Нижнего Тагила

Более 256 тысяч обращений от жителей Нижнего Тагила поступило за год в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ежедневно поступает более 700 звонков от горожан.

В 2021 году в учреждении продолжила работать круглосуточная «горячая линия», на которую поступали звонки по COVID-19. Операторы оказывали квалифицированную помощь и отправляли тагильчан в необходимые социальные и медицинские учреждения. Также в ЕДДС координируют работу коммунального хозяйства и общественного транспорта и передают необходимые данные в аварийные службы в случае необходимости. За 2021 год операторы обработали более 50 тысяч обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Для работы в ЕДДС используется электронная информационная база данных, в которой находятся более 480 паспортов безопасности объектов Нижнего Тагила. В этом году была проведена работа по их актуализации в зданиях дошкольных образовательных учреждений и объектов допобразования. Для повышения квалификации сотрудников ГУ МЧС проводит постоянные тренировки в предполагаемых условиях ЧС, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Напомним, тагильские спасатели подвели итоги работы за прошедший год. Помощь была оказана 335 людям, животные в статистику не входят. Кошки, собаки и 335 человек: тагильские спасатели поделились итогами работы за год

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