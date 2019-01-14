Природные парки Свердловской области получили 8,3 млн руб. на покупку техники

Парк «Бажовские места» в рамках программы получил новый трактор, парк «Река Чусовая» обзавелся автомобилем УАЗ. Снегоход и такой же автомобиль будут даны в собственность природно-минералогическому заказнику «Режевскому». Два снегохода и два снегоболтохода были приобретены для «Оленьих ручьев».

Средства также пойдут на покупку трех снегоходов для дирекции по охране зоологических госзаказников и охотничьих животных региона.

Природные парки нуждались в покупке нового транспорта, так как он используется в спасательных работах, об этом сказал директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин.