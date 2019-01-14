Природные парки Свердловской области получили 8,3 млн руб. на покупку техники
Сегодня, 19:45ОбществоФото: pixabay.compixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках нацпроекта «Экология» свердловские природные парки получили 8 миллионов 300 тысяч рублей на покупку новой техники.
Парк «Бажовские места» в рамках программы получил новый трактор, парк «Река Чусовая» обзавелся автомобилем УАЗ. Снегоход и такой же автомобиль будут даны в собственность природно-минералогическому заказнику «Режевскому». Два снегохода и два снегоболтохода были приобретены для «Оленьих ручьев».
Средства также пойдут на покупку трех снегоходов для дирекции по охране зоологических госзаказников и охотничьих животных региона.
Природные парки нуждались в покупке нового транспорта, так как он используется в спасательных работах, об этом сказал директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин.
Транспорт доставят в парки Свердловской области до конца января 2019 года, информирует «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Границы природных парков «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи» будут изменены по решению властей Свердловской области
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей