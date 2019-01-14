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Природные парки Свердловской области получили 8,3 млн руб. на покупку техники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter 3911677 960 720

Природные парки Свердловской области получили 8,3 млн руб. на покупку техники

Сегодня, 19:45ОбществоФото: pixabay.compixabay.com
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