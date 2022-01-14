Сайт по продаже поддельных дипломов в Тагиле был заблокирован

Изначально прокурор указал четыре адреса сайта по продаже дипломов в Нижнем Тагиле, один из которых до сих пор работает. Пользователям предлагают купить документ об образовании за 18-20 тысяч рублей. Затем помощник прокурора Ленинского района уточнил, что признать запрещенным нужно только один домен.