Сайт по продаже поддельных дипломов в Тагиле был заблокирован

Сайт по продаже поддельных дипломов в Тагиле был заблокирован
Сайт по продаже поддельных дипломов в Тагиле был заблокирован
Сегодня, 17:20ОбществоФото: 1MI
Сайт, на котором предлагали купить в Нижнем Тагиле поддельные дипломы об окончании высшего образования, был заблокирован по решению Ленинского районного суда.

Заблокировать сайт по продаже дипломов на территории Нижнего Тагила потребовал прокурор Ленинского района. В ходе проверки он установил, что посетители сайта могли выбрать дату окончания вуза и желаемую специальность. При этом особых знаний в той или иной области не требовалось: диплом мог быть выдан после внесения определенной суммы.

Сайт содержит информацию в виде текста и фотографических изображений, содержит различные вкладки с разделами «Главная», «О нас», «Доставка и оплата», «Цены», «Гознак», на которых находится информация с предложением купить дипломы вуза. На сайте указаны конкретные расценки. Вход на сайт свободный, регистрации не требуется, текст индексируется поисковыми машинами, следует из материалов дела.

По решению судьи, сайт по продаже дипломов был заблокирован, при этом установить владельца или доменное имя пользователя правоохранителям так и не удалось.

Изначально прокурор указал четыре адреса сайта по продаже дипломов в Нижнем Тагиле, один из которых до сих пор работает. Пользователям предлагают купить документ об образовании за 18-20 тысяч рублей. Затем помощник прокурора Ленинского района уточнил, что признать запрещенным нужно только один домен.

Напомним, ранее был осужден тагильчанин, который подделал диплом о высшем образовании и работал в одной из стоматологический клиник города.

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