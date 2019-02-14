Подростки совершили 15 преступлений в Нижнем Тагиле и ГГО за январь 2019 года

Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается на территории Нижнего Тагила и ГГО. Об этом сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева. Число преступлений увеличилось в 2018 году и на протяжении 2019 года продолжает расти. Возросло и число участников преступлений на 18 человек (30%). Девять человек совершили преступления повторно, пять из них ранее были судимы.