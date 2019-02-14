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Подростки совершили 15 преступлений в Нижнем Тагиле и ГГО за январь 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки совершили 15 преступлений в Нижнем Тагиле и ГГО за январь 2019 года

Сегодня, 20:25ОбществоФото: pixabay.com
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