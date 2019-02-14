Подростки совершили 15 преступлений в Нижнем Тагиле и ГГО за январь 2019 года
За январь 2019 года в Нижнем Тагиле и ГГО 15 преступлений были совершены подростками. Рост числа преступлений составил 30%.
Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается на территории Нижнего Тагила и ГГО. Об этом сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева. Число преступлений увеличилось в 2018 году и на протяжении 2019 года продолжает расти. Возросло и число участников преступлений на 18 человек (30%). Девять человек совершили преступления повторно, пять из них ранее были судимы.
Основными правонарушениями, совершаемыми подростками, стали имущественные преступления. Отмечается рост преступлений, совершенных в алкогольном опьянении.
В ОДН Нижнего Тагила на учете числятся 344 неблагополучных родителя, 479 несовершеннолетних, в том числе 31 судимый подросток, 68 обвиняемых за совершение преступлений, 63 совершивших общественно опасные деяния, 33 потребителя психоактивных веществ, 96 потребителей алкоголя.
Кроме того, 230 подростков самовольно ушли из учреждений госвоспитания или семей опекунов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».