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Количество преступлений в Свердловской области уменьшилось на 4,9% в 2018 году
Сюжеты:
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Количество преступлений в Свердловской области уменьшилось на 4,9% в 2018 году

Сегодня, 20:29ОбществоФото: pixabay.com
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