Владимир Путин подписал указы о помиловании троих россиян

В тексте указов говорится, что решение принималось на основе «принципов гуманности».

В соответствии с первым указом от отбывания наказания был освобожден Павел Патрашов, осужденный в августе 2018 года по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации «РИА-Новости», Петрашов управлял легковым автомобилем, который на гибкой сцепке буксировал другое транспортное средство. Выехав со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, трос между автомобилями оборвался. Транспорт Патрашова не остановился и столкнулся с другой машиной, ехавшей по главной дороге. В результате ДТП водитель во встречном автомобиле скончался.

Вторым указом президент помиловал Раису Плетневу, осужденную в 2016 году за убийство (ч. 1 ст. 105 УК). Согласно тексту документа, срок ее заключения был сокращен до шести лет. «РИА-Новости» сообщает, что женщина задушила своего мужа. В суде свидетели утверждали, что мужчина злоупотреблял алкоголем, не работал и бил супругу.