На НТИИМ сотрудников старше 65 лет отправили на самоизоляцию

В соответствии с областным указом и указом президента, буквально со вчерашнего дня отправили сотрудников на самоизоляцию. Пока точно не можем сказать до какого числа, до конца месяца точно, рассказали в пресс-службе НТИИМ.

Сотрудникам период самоизоляции будет оплачен в соответствии с трудовым законодательством.