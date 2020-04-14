На НТИИМ сотрудников старше 65 лет отправили на самоизоляцию
Сегодня, 10:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Сотрудников ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (НТИИМ) с 13 апреля отправили на самоизоляцию, об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе предприятия.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил, Коронавирус
В соответствии с областным указом и указом президента, буквально со вчерашнего дня отправили сотрудников на самоизоляцию. Пока точно не можем сказать до какого числа, до конца месяца точно, рассказали в пресс-службе НТИИМ.
Сотрудникам период самоизоляции будет оплачен в соответствии с трудовым законодательством.
В Нижнем Тагиле продолжает действовать режим самоизоляции до 20 апреля. По последним данным в городе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу, так как они находятся в группе риска.
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