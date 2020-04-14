Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом
Вчера, 22:17ОбществоФото: kremlin.ru
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Владимир Путин 14 апреля принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, на которой заявил, что борьба с коронавирусом требует экстраординарных мер.
Сюжеты: Коронавирус
Как отметил президент, эксперты сходятся во мнении, что пик заболеваемости в России еще не пройден. Путин напомнил об установлении нерабочих дней до 30 апреля, а также о том, что правительство выделило средства в размере 1,2% ВВП для ликвидации последствий эпидемии.
По словам Путина, для борьбы с коронавирусом следует объединять усилия международного сообщества. Такой подход Россия продвигает на различных площадках международного масштаба.
Днем ранее глава страны заявлял, что ситуация с коронавирусом в России становится все сложнее. По его словам, предстоящие недели станут решающими.
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