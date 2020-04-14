Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

Как отметил президент, эксперты сходятся во мнении, что пик заболеваемости в России еще не пройден. Путин напомнил об установлении нерабочих дней до 30 апреля, а также о том, что правительство выделило средства в размере 1,2% ВВП для ликвидации последствий эпидемии.