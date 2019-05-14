В Екатеринбурге прошла встреча сторонников и противников Храма-на-Драме

Встречу после акции протеста предложил провести сам Куйвашев. От правительства региона выступили вице-губернаторы Сергей Бидонько, Валерий Чайников и уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Людей, которые пришли в резиденцию, возмутил тот факт, что пускают на переговоры только избранных. Перед возмущенной толпой выступила Татьяна Мерзлякова, которая заявила, что сторонники попытаются прийти к общему компромиссу.

Я думаю, что в любой ситуации можно найти компромисс. Сегодня достаточно агрессивный идет напор на власть. И мне это не нравится. Мы должны научиться договариваться. Вчера ничего страшного не произошло. Никого не побили и дали людям провести акцию, сказала Мерзлякова.

Фото: Е1.ru

Всех собравшихся на переговорах попросили отключить телефоны.

Первым выступил глава региона Евгений Куйвашев:

Жесткое противостояние никому не нужно. Оно не нужно жителям города и присутствующим здесь. Предлагаю высказаться и найти пути решения.

От стороны противников выступила представитель организации «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова. Она отметила, что организация делала все возможное, чтобы предотвратить конфликт.

Наша позиция — поиск компромисса, который удовлетворил бы всех. Мы обращались во все госорганы, использовали все демократические, правовые методы, суды, Заксобрание, Общественную палату. Писали президенту. Поняли, что законного механизма нет. Но мы не выводили людей на улицы. Сейчас ситуация нам не подконтрольна, сказала Бакланова.

После вступительных речей журналистов попросили удалиться. По сведениям информагентства «Моменты», в переговорной была настоящая перепалка. Куйвашев пообещал, что в сквер сегодня никто не выйдет, компромисс будет найден в резиденции.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что храм станет лучшим. Сергей Бидонько предположил, что компромисс возможен в дополнительном озеленении территории у храма.

В ходе переговоров сторонам не удалось прийти к единому решению. Высокинский предложил защитникам сквера благоустроить другую территорию города, однако те отказались.

Представители правительства региона заявили, что переносить место строительства храма не станут.

Законы предполагают, что строительство храма в данном месте законно. Оснований для того, чтобы остановить строительство, в юридическом плане нет, сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.

В переговорах участвовали сторонники строительства храма: представитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев, игумен Вениамин Райников, депутат гордумы уральской столицы Тимофей Жуков, представитель организации «Российский союз православных единоборцев» Вадим Занин, научный сотрудник музея Екатеринбургской епархии Оксана Иванова, протирей Максим Миняйло, вице-президент РМК Олег Медведев, журналист Иннокентий Шеремет.

За сохранение сквера выступили активист штаба Навального Степан Анчугов, представители организации «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова и Анна Балтина, представитель Центра прикладной урбанистики Анастасия Катакова, депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, историки Алексей Мосин и Елена Сальник, журналист Ринат Низамов.

Напомним, что 13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста в защиту сквера у Театра драмы. Участие в ней приняли около двух тысяч человек. Протестующие обрушили забор вокруг места будущего строительства. Трое были задержаны. В отношение двух участников стихийной акции в защиту сквера у Театра драмы составлены административные протоколы