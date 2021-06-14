15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте

15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте
15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте
Сегодня, 14:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
15,7 тысячи метров сетей холодного водоснабжения планируется капитально отремонтировать в Новоасбесте. Тендер на проектировку объявило МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО».

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Горноуральском городском округе до 2021 года». Начальная цена контракта составляет 3,3 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 11 сентября 2021 года.

Согласно техзаданию, в проекте по ремонту объединенного хозяйственно-противопожарный водопровода нужно предусмотреть не только замену магистральных трубопроводов, а также ремонт или замену водоразборных колонок, пожарных гидрантов и колодцев.

Кроме того, в проекте должны быть предусмотрены работы по восстановлению разрушаемого благоустройства и рекультивации растительного слоя земли.

Отмечается, что на данный момент централизованное водоснабжение осуществляется от скважины с помощью двух насосных станций и разводящих сетей из чугунных трубопроводов. При этом часть жилых домов не подключены к водопроводу, а холодную воду на хозяйственно-бытовые нужды используют из водоразборных колонок.

Напомним, на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте планируется потратить более 900 тысяч рублей. Местные жители уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки Вилюй и Ряжик. Причиной этого они называют износ городских очистных сооружений более чем на 90%.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьпроектводоснабжениеновоасбестспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы