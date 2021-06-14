15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте

Напомним, на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте планируется потратить более 900 тысяч рублей. Местные жители уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки Вилюй и Ряжик. Причиной этого они называют износ городских очистных сооружений более чем на 90%.