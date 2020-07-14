Прокуратура проверит уральскую реку из-за массовой гибели рыбы
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Прокуратура Алапаевска проводит проверку в связи с гибелью рыбы в реке Реж, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Сюжеты: Экология
По предварительной информации, всплывшую на поверхность по обоим берегам реки Реж мертвую рыбу обнаружили 11 июля 2020 года местные жители.
К проведению проверки прокуратура привлекла различных специалистов, которые отберут образцы рыбы для установления причины массовой гибели. Также специалисты, сообщается, возьмут пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ в водах.
Отмечается, что по результатам надзорных мероприятий, в том числе после получения результатов исследований, ведомство применит меры прокурорского реагирования.
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