Прокуратура проверит уральскую реку из-за массовой гибели рыбы

По предварительной информации, всплывшую на поверхность по обоим берегам реки Реж мертвую рыбу обнаружили 11 июля 2020 года местные жители.

К проведению проверки прокуратура привлекла различных специалистов, которые отберут образцы рыбы для установления причины массовой гибели. Также специалисты, сообщается, возьмут пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ в водах.

Отмечается, что по результатам надзорных мероприятий, в том числе после получения результатов исследований, ведомство применит меры прокурорского реагирования.