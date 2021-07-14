На 19 миллионов подешевела гостиница Novotel в Екатеринбурге

На данный момент здание принадлежит финансовой группе «Открытие». Актив является непрофильным для банка, поэтому было решено его продать, пишет Е1.
По словам пресс-секретаря банка «Открытие» Сергея Антонова, не так давно была проведена переоценка стоимости, вследствие этого объявление обновили, и скорректировали цену.
В объявлении на сайте «Авито» говорится, что площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров.
Напомним, в Нижнем Тагиле на продажу за миллиард рублей выставлен отель Demidov Plaza, являющийся единственным четырехзвёздочным отелем города.