На 19 миллионов подешевела гостиница Novotel в Екатеринбурге

Четырехзвёздочная гостиница Novotel со 168 номерами на улице Энгельса в Екатеринбурге, построенная в 2010 году, стала дешевле на 19 миллионов рублей и продаётся за 711 миллионов. Продать её не могут с декабря 2019 года.

На данный момент здание принадлежит финансовой группе «Открытие». Актив является непрофильным для банка, поэтому было решено его продать, пишет Е1. По словам пресс-секретаря банка «Открытие» Сергея Антонова, не так давно была проведена переоценка стоимости, вследствие этого объявление обновили, и скорректировали цену. В объявлении на сайте «Авито» говорится, что площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров. Напомним, в Нижнем Тагиле на продажу за миллиард рублей выставлен отель Demidov Plaza, являющийся единственным четырехзвёздочным отелем города. Театры, музеи и гостиницы попали в список системообразующих предприятий России

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