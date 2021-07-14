На 19 миллионов подешевела гостиница Novotel в Екатеринбурге

На 19 миллионов подешевела гостиница Novotel в Екатеринбурге
На 19 миллионов подешевела гостиница Novotel в Екатеринбурге
Сегодня, 16:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Четырехзвёздочная гостиница Novotel со 168 номерами на улице Энгельса в Екатеринбурге, построенная в 2010 году, стала дешевле на 19 миллионов рублей и продаётся за 711 миллионов. Продать её не могут с декабря 2019 года.

На данный момент здание принадлежит финансовой группе «Открытие». Актив является непрофильным для банка, поэтому было решено его продать, пишет Е1.

По словам пресс-секретаря банка «Открытие» Сергея Антонова, не так давно была проведена переоценка стоимости, вследствие этого объявление обновили, и скорректировали цену.

В объявлении на сайте «Авито» говорится, что площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров.

Напомним, в Нижнем Тагиле на продажу за миллиард рублей выставлен отель Demidov Plaza, являющийся единственным четырехзвёздочным отелем города.

Сюжеты:
Екатеринбург
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