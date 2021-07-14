Причины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура

Причины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура
Причины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура
Сегодня, 18:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения воздушного законодательства в связи с оставленным котом у здания аэровокзала.

Будет выяснено, почему кот не попал в самолёт, чтобы на будущее предотвратить такие случаи, а также провести разъяснительную работу с населением, пишет Е1.

В транспортной прокуратуре сообщили, что случае выявления нарушений примут необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, кота принесла в аэропорт пассажирка рейса Екатеринбург — Москва. У неё не было разрешения на перевозку животного. Вместо того, чтобы купить дополнительный билет, она сказала, что оставит его провожающим, но вместо этого выпустила кота около аэровокзала, а сама улетела.

Животное было поймано сотрудниками аэропорта и передано в приют «Клякса». Котику дали имя Кольцов. Вероятно, его заберёт к себе бортпроводница, которая помогала его ловить.

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