Прорвало насыпь: 10 дней после потопа уходит вода из Иван-озера в Горноуральском ГО

Прорвало насыпь: 10 дней после потопа уходит вода из Иван-озера в Горноуральском ГО
Прорвало насыпь: 10 дней после потопа уходит вода из Иван-озера в Горноуральском ГО
Сегодня, 16:15ОбществоФото: TagilCity.ru
После потопа, который произошел 4 июля в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО, оказалась разрушена насыпь к дальнему берегу Иван-озера, ее снесли потоки воды.

Редакция TagilCity.ru побывала на Иван-озере 14 июля, спустя 10 дней после обильных ливней, из-за которых затопило мосты, дороги и сады в Нижнем Тагиле, ГГО, а также в Верхней и Нижней Салде.

Оказалось, что сейчас уровень воды в озере сильно снизился. Часть насыпи длиной в 10-15 метров полностью разрушена стихией.

Фото:TagilCity.ru

Спустя 10 дней вдоль водохранилища все еще лежат поваленные деревья, а рядом с дорогой обрывы глубиной в несколько метров.

Фото:TagilCity.ru

Разрушенный мост по дороге с Вагонки на Солодов Лог, который провалился во время ливня, починили, теперь по нему свободно могут проходить люди и проезжать машины.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в ГГО после обильных ливней были разрушены несколько дорог и мостов. Движение транспорта было приостановлено для того, чтобы их починить и укрепить. Также затопленными оказались дома и участки под Нижним Тагилом, в Верхней и Нижней Салде. Губернатор Свердловской области рассказал, что пострадавшим будут выделены деньги на восстановление жилищ. Редакция TagilCity.ru разбиралась в том, как получить компенсацию.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПотоп в Нижнем Тагиле и ГГО
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