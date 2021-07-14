С опережением графика ведутся работы по капремонту многоквартирников в Нижнем Тагиле

Подрядчиком выступает ЗАО «Стройкомплекс», с которым был заключен контракт на капремонт восьми домов в Нижнем Тагиле на общую сумму 106,5 миллиона рублей.
На данный момент в семи многоэтажках полностью отремонтированы крыши, в двух — завершен ремонт электро-и теплосетей, в одном — замены системы холодного, водоснабжения и водоотведения. Как отметили в пресс-службе мэрии, капремонты ведутся с опережением графика, так как подрядчик приступил к работам сразу после заключения контракта — в четвертом квартале 2020 года.
Сегодня у меня нет сомнений, что план по капитальным ремонтам мы выполним вовремя. Как и в прошлые годы, подрядчик приступил к реализации проекта заранее. Сезонные работы проводятся в срок. Система отлажена, замечаний нет, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, капитально отремонтировать здание детского сада № 20 для детей раннего возраста на улице Карла Маркса, 58 планируется в Нижнем Тагиле.