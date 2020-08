Опрашивают тагильчан. Полиция ищет пострадавших от деятельности КПК «Первый»

В Нижнем Тагиле полиция продолжает поиски пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Первый». Накануне правоохранители приходили к жителям Тагилстроя, рассказали горожане TagilCity.ru.

Я брала тысячу рублей в «Первом» еще в 2014 году. Тогда я вернула всю сумму и никаких проблем не было. Говорят, что они с займами людей обманывали, накручивали грабительские проценты, рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Наталья. Напомним, представителей КПК подозревают в хищении денежных средств. Предполагается, что оно совершалось с декабря 2016 года по апрель 2019 года под предлогом сохранения и преумножения средств. Чтобы привлечь новых пайщиков организаторы проводили различные мероприятия, на которых обещали постоянный доход. Правоохранительными органами на данный момент расследуется дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В Свердловской области полиция разыскивает пострадавших от деятельности КПК «Первый» Всех, кто пострадал от действий кооператива, просят обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-61-42.

