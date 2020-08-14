Опрашивают тагильчан. Полиция ищет пострадавших от деятельности КПК «Первый»

Напомним, представителей КПК подозревают в хищении денежных средств. Предполагается, что оно совершалось с декабря 2016 года по апрель 2019 года под предлогом сохранения и преумножения средств. Чтобы привлечь новых пайщиков организаторы проводили различные мероприятия, на которых обещали постоянный доход. Правоохранительными органами на данный момент расследуется дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».