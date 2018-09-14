Фестиваль казачьей культуры может появиться в Нижнем Тагиле

Вопросы проведения нескольких национальных фестивалей были обсуждены на заседании консультативного совета с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
Представители некоммерческих объединений представили свои проекты на заседании консультативного совета с общественными и религиозными организациями во главе с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
Коллектив Свердловского областного медколледжа предложил провести студенческий фестиваль национальных культур «Мы вместе!».
Представители казачьего общества выразили желание создать в Нижнем Тагиле первый фестиваль казачьей культуры, чтобы жители Уральского региона смогли принять в нем участие.
На заседании также своим опытом поделились представители немецкой и башкирской общин, руководители общественных организаций Екатеринбурга.
Замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров пообещал, что все озвученные идеи будут взяты на разработку, и общественные организации примут активное участие в их дальнейшей реализации.