Фестиваль казачьей культуры может появиться в Нижнем Тагиле

Представители некоммерческих объединений представили свои проекты на заседании консультативного совета с общественными и религиозными организациями во главе с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Коллектив Свердловского областного медколледжа предложил провести студенческий фестиваль национальных культур «Мы вместе!».

Представители казачьего общества выразили желание создать в Нижнем Тагиле первый фестиваль казачьей культуры, чтобы жители Уральского региона смогли принять в нем участие.

На заседании также своим опытом поделились представители немецкой и башкирской общин, руководители общественных организаций Екатеринбурга.