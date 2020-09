В Екатеринбурге в суде показали видео с места убийства девушек на Уктусе

В Свердловском областном суде, где рассматривается дело екатеринбуржца Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе, показали записи с камер наблюдения на месте преступления, сообщает Ура.ру.

По словам следователя, на видео смутно, но видны фигуры девушек, а также момент, когда Александров подходит к ним, чтобы в дальнейшем убить. Кроме того, в суде были показаны записи со следственного эксперимента. Сначала обвиняемый показал гараж, в котором хранил винтовку. А на другом видео мужчина показал, как подошел к девушкам и сделал контрольные выстрелы. Video: URA.RU Напомним, громкое убийство произошло 25 августа 2018 года. Мужчина расстрелял двух девушек на склоне горы Уктус. Следователям удалось поймать подозреваемого через год. Он был найден через форум любителей оружия, на котором консультировался по усилению мощности винтовки. На данный момент над обвиняемым проводится суд. На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

