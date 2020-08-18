В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе отказался от суда присяжных

В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе отказался от суда присяжных

Сегодня, 17:13ОбществоPhoto: pixabay.com
Обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе Алексей Александров из Екатеринбурга отказался от суда присяжных, о котором сам же и просил ранее, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сегодняшнее заседание суда проходит в закрытом режиме.

По данным издания, рассматривается три варианта — суд присяжных, трое независимых судей или только один судья. Предполагается, что будет принят именно третий вариант.

Кроме того, судом рассматривается вопрос об изменении меры пресечения — оставят обвиняемого в СИЗО или отпустят под домашний арест.

На данный момент срок ареста Александрова продлен до 25 августа.

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе. Дело на рассмотрение было направлено в свердловский областной суд, так как за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок.

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