В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе отказался от суда присяжных

Обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе Алексей Александров из Екатеринбурга отказался от суда присяжных, о котором сам же и просил ранее, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сегодняшнее заседание суда проходит в закрытом режиме. По данным издания, рассматривается три варианта — суд присяжных, трое независимых судей или только один судья. Предполагается, что будет принят именно третий вариант. Кроме того, судом рассматривается вопрос об изменении меры пресечения — оставят обвиняемого в СИЗО или отпустят под домашний арест. На данный момент срок ареста Александрова продлен до 25 августа. Напомним, мужчина обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе. Дело на рассмотрение было направлено в свердловский областной суд, так как за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter