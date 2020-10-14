Ростех прокомментировал ситуацию с отсутствием заказов на вагоны на УВЗ

Ростех прокомментировал ситуацию с отсутствием заказов на вагоны на УВЗ

Сегодня, 16:48ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» столкнулся с трудностями в связи с пандемией коронавируса, однако ситуация контролируется. Об этом сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

Ничего фатального не происходит, ситуация контролируемая. УВЗ работает, производит и поставляет продукцию, идут переговоры с заказчиками. С государством обсуждаются шаги, необходимые для ее поддержки и развития вагоностроения в этот сложный период. Ростех, безусловно, активно участвует в этой работе и делает все, чтобы отрасль была обеспечена заказами на перспективу, сообщили в Ростехе.

Напомним, сегодня стало известно о том, что УВЗ не заключил ни одного контракта на поставку вагонов. Ни один из крупнейших партнеров, таких как СУЭК, ФГК, и «Первая грузовая компания» не продлили контракт на будущий год.

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