Ростех прокомментировал ситуацию с отсутствием заказов на вагоны на УВЗ

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» столкнулся с трудностями в связи с пандемией коронавируса, однако ситуация контролируется. Об этом сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

Ничего фатального не происходит, ситуация контролируемая. УВЗ работает, производит и поставляет продукцию, идут переговоры с заказчиками. С государством обсуждаются шаги, необходимые для ее поддержки и развития вагоностроения в этот сложный период. Ростех, безусловно, активно участвует в этой работе и делает все, чтобы отрасль была обеспечена заказами на перспективу, сообщили в Ростехе. Напомним, сегодня стало известно о том, что УВЗ не заключил ни одного контракта на поставку вагонов. Ни один из крупнейших партнеров, таких как СУЭК, ФГК, и «Первая грузовая компания» не продлили контракт на будущий год. УВЗ не нашел покупателей на вагоны в 2021 году

