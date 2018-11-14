Новый образовательный центр для детей построят в Екатеринбурге
Сегодня, 20:14ОбществоФото: Дмитрий Егоркин/ официальный сайт администрации Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый образовательный центр появится в Екатеринбурге. Сегодня, 14 ноября, был заложен первый кирпич.
Сюжеты: Екатеринбург
В закладке первого кирпича центра приняли участие Евгений Куйвашев и Александр Высокинский.
Образовательный центр будет рассчитан на тысячу мест. В нем будут объединены детский сад и школа. Действий сад рассчитан на 200 мест, а школа – на 825 мест. В школе расположатся 33 класса. Кроме того, в центре предусмотрено размещение актового зала, трех бассейнов, столовой и спортивного комплекса.
Стоимость реализации проекта составит 917 млн рублей. Планируется, что проект будет завершен в 2010 году, пишет Офицальный сайт Екатеринбурга.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей