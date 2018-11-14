Новый образовательный центр для детей построят в Екатеринбурге

Образовательный центр будет рассчитан на тысячу мест. В нем будут объединены детский сад и школа. Действий сад рассчитан на 200 мест, а школа – на 825 мест. В школе расположатся 33 класса. Кроме того, в центре предусмотрено размещение актового зала, трех бассейнов, столовой и спортивного комплекса.