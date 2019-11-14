В Екатеринбурге начнут строить филармонию: последняя жительница дома продала квартиру

Женщина продала квартиру на иных условиях, нежели ей предлагали ранее. Сколько заплатили женщине не уточняется.

Квартиру выкупила компания «Бэл», как и несколько других в том же доме. Теперь они будут перепроданы АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Срок, который давался женщине на раздумья закончился. Ей предлагали за квартиру 18 миллионов, но она отказалась. Если бы Шелкова не согласилась на продажу, то властям пришлось бы обращаться в суд, а это затянуло бы строительство на 8-14 месяцев.

Теперь возведение филармонии начнется в срок — осенью 2020 года, а закончится — к 300-летию Екатеринбурга.

Концепция нового зала филармонии была разработана бюро Zaha Hadid Architects. Власти Екатеринбурга ее одобрили и намерены придерживаться при строительстве.