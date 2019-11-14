В Нижнем Тагиле отловом собак займется компания из Артемовского

Компания победила на торгах благодаря снижению стоимости работ по поимке, транспортировке, содержанию и стерилизации одной особи почти в два раза. Это означает, что до конца года на выделенные средства «Специализированная служба» должна будет поймать больше собак, чем было запланировано.

В первую очередь отлавливать будут собак опасных для общества — агрессивных, создающих опасность для движения на дорогах, а также находящихся на территория детских садов, школ, больниц и общественных местах.

По истечении 20 календарных дней с момента отлова собак их необходимо передать прежним или новым собственникам, в приют для животных или вернуть на прежнее место обитания. Перед этим им должны сделать вакцину против бешенства, говорится в конкурсной документации.

На каждую пойманную особь будут заводить отдельные карточки. В них будет указываться порода, пол, возраст и другие особенности собаки.

С начала 2019 года в Нижнем Тагиле было поймано 1043 бездомные собаки. В городе нет пункта передержки, а потому животных перевозили в Артемовский на территорию «Специализированной службы».

С 2020 года начнут действовать новые правила, которые предполагают прохождение пойманными собаками ветеринарного контроля, стерилизации и чипирования. Кроме того, животных будут выпускать в том же районе, откуда их забрали и фиксировать действия на камеру.

Местные чиновники предполагают, что уменьшение численности собак на улицах можно будет заметить через несколько лет.