В Нижнем Тагиле отловом собак займется компания из Артемовского
До конца 2019 года отлавливать бездомных собак на улицах Нижнего Тагила будет ООО «Специализированная служба» из Артемовского. Итоговый протокол проведения электронного конкурса на 1,7 миллиона рублей опубликован на сайте госзакупок.
Компания победила на торгах благодаря снижению стоимости работ по поимке, транспортировке, содержанию и стерилизации одной особи почти в два раза. Это означает, что до конца года на выделенные средства «Специализированная служба» должна будет поймать больше собак, чем было запланировано.
В первую очередь отлавливать будут собак опасных для общества — агрессивных, создающих опасность для движения на дорогах, а также находящихся на территория детских садов, школ, больниц и общественных местах.
По истечении 20 календарных дней с момента отлова собак их необходимо передать прежним или новым собственникам, в приют для животных или вернуть на прежнее место обитания. Перед этим им должны сделать вакцину против бешенства, говорится в конкурсной документации.
На каждую пойманную особь будут заводить отдельные карточки. В них будет указываться порода, пол, возраст и другие особенности собаки.
С начала 2019 года в Нижнем Тагиле было поймано 1043 бездомные собаки. В городе нет пункта передержки, а потому животных перевозили в Артемовский на территорию «Специализированной службы».
С 2020 года начнут действовать новые правила, которые предполагают прохождение пойманными собаками ветеринарного контроля, стерилизации и чипирования. Кроме того, животных будут выпускать в том же районе, откуда их забрали и фиксировать действия на камеру.
Местные чиновники предполагают, что уменьшение численности собак на улицах можно будет заметить через несколько лет.
На каждую особь планируется надевать бирку, чтобы несколько раз не ловить одних и тех же животных. При этом для отлова будут использоваться специальные ловушки, потому что лекарственные средства применять запрещается.