В Екатеринбурге состоится Уральская неделя против насилия

В Екатеринбурге состоится Уральская неделя против насилия

Сегодня, 12:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге пройдет Уральская неделя против насилия. Об этом сообщил «Ресурсный центр для ЛГБТ» на своей странице во «Вконтакте».

Неделя начнется 25 ноября – в день международной борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и завершится 29 ноября.

Как рассказали организаторы, все лекции и мероприятия пройдут в онлайн-формате. Это поможет обеспечить безопасность и позволит принять участие желающим из любой точки мира.

В России тема насилия актуальна как никогда. И мы верим, что чем более видима проблема, тем легче ее решить. Поэтому мы объявляем Уральскую неделю против насилия с 25 по 29 ноября,подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 13 сентября проходила «Неделя гордости» ЛГБТ, организованная тем же центром.

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