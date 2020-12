В Свердловской области в 1,7 раза выросла естественная убыль населения. Это значит, что смертность превышает рождаемость.

С января по октябрь текущего года в регионе скончались на 15 480 человек больше, чем родились. В прошлом году за тот же период разница составляла 9 234 человека, сообщает Сведловскстат. По данным службы, естественная убыль растет из-за падения рождаемости, а также роста смертности. Так, за январь–октябрь этого года в регионе скончались 52 202 человека, что на 3690 больше, чем за тот же период прошлого года. Рождаемость составила 36 722 ребенка, что на 2556 — меньше.

