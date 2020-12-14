В Нижнем Тагиле полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Фестивальной

В Нижнем Тагиле полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Фестивальной

Сегодня, 12:46ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле полиция ведет поиски очевидцев ДТП, которое произошло 17 октября в 12.50 в районе дома № 14б на улице Фестивальная.

В результате столкновения Kia Rio с Toyota Caldina, который следовал во встречном направлении, один человек скончался, еще двое получили травмы.

Следственное управление просит очевидцев аварии, а также тех, кому известны обстоятельств произошедшего, обратиться на улице Островского, 7 кабинет 114 или по телефону 97-62-59.

Напомним, ранее Отдел пропаганды ГИБДД сообщал о четырех пострадавших в результате аварии. По предварительным данным, водитель Kia Rio, мужчина 1985 года рождения, не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего допустил занос с последующим столкновением с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. В результате водитель Kia скончался на месте. Травмы получили двое детей пяти и 11 лет, а также 41-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали.

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