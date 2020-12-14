В тагильском парке на Муринских прудах появятся свыше 3 тысяч деревьев и кустарников

В предложенном проекте по озеленению парка специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» и МБУ «Служба экологической безопасности» определили место для липовой аллеи. Также они планируют посадить хвойные растения, яблони и сирени. Для того, чтобы огородить общественное пространство от ветра и пыли, будет создана «живая» изгородь из пузыреплодника и кизильника.