В тагильском парке на Муринских прудах появятся свыше 3 тысяч деревьев и кустарников

В тагильском парке на Муринских прудах появятся свыше 3 тысяч деревьев и кустарников

Сегодня, 20:02ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле местные власти обсудили концепцию озеленения экопарка в микрорайоне «Муринские пруды», сообщает пресс-служба администрации города.

В текущем году природная зона была обновлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Тогда на общественную территорию посадили свыше 40 тысяч квадратных газонов и поставили цветники.

Теперь планируется нанять рабочих, которые высадят около 210 деревьев и 2 900 декоративных кустарников.

Стоит задача превратить общественную территорию в комфортный и красивый зеленый уголок, где тагильчанам будет приятно гулять в любое время года,отметил мэр города Владислав Пинаев.

В предложенном проекте по озеленению парка специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» и МБУ «Служба экологической безопасности» определили место для липовой аллеи. Также они планируют посадить хвойные растения, яблони и сирени. Для того, чтобы огородить общественное пространство от ветра и пыли, будет создана «живая» изгородь из пузыреплодника и кизильника.

Для озеленения пространства подготовят деревья высотой от 5 до 2,5 метров,подчеркнула специалист «Службы экологической безопасности» Екатерина Буряковская.

По поручению мэра, должны быть проработаны возможные варианты обустройства центральной части парка, где расположены клумбы, а также изучены другие посещаемые зоны. Предполагается, что окончательный проект будет утвержден к весне 2021 года.

Напомним, парк был построен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Идея строительства появилась в 2019 году и была реализована в кратчайшие сроки МУП «Тагилдорстроем». Его открыли 16 октября на месте заброшенного пустыря.

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