Экс-полицейскому Белоконному из Нижнего Тагила предъявят обвинение в середине декабря

Бывшему оперативнику Руслану Белоконному в Нижнем Тагиле планируется предъявить обвинение в фальсификации доказательств. После этого дело будет предано в суд.

Следователем оно было выделено в отдельное производство с нарушениями, на основании фиктивного объявления в розыск, которое потом отменила прокуратура, пишет Е1 со ссылкой на адвоката Алексея Усатова. Он добавил, что трем другим фигурантам дела возвращены в прокуратуру, чтобы та устранила нарушения. Двое из полицейских даже были восстановлены на службе, но сразу уволились. Адвокат также добавил, что несмотря на то, что розыск был признан незаконным, в отдельное производство дело все равно выделено, что нарушает права Руслана на защиту, так как очную ставку провести с остальными фигурантами провести теперь невозможно. 16 декабря, по словам Усатова, планируется предъявить окончательное обвинение, а затем будет ознакомление с материалами дела и суд. Сам Белоконный подтвердил информацию. Напомним, Руслана Белоконного из Нижнего Тагила и троих его коллег обвинили в подмене анализов тренера, который был задержан. Мужчина отмечал свой день рождения в кафе откуда его забрали. Сам Белоконный и его коллеги обвинения отрицают. Не подтверждают подмену и свидетели.

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