За заключение договоров с родственником был уволен замглавы района Екатеринбурга

Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга был уличен в коррупции и уволен после проверки прокуратуры. Он заключил 7 договоров на размещение объектов торговли со своим близким родственником.

Проверка выявила нарушения с 2019 по 2021 год. Бывший заместитель администрации был лично заинтересован в заключении договоров с юридическим лицом во главе с его близким родственником. В этот период чиновник был куратором по вопросам потребительского рынка в Железнодорожном районе. В результате главе столицы Урала было вынесено представление об устранении нарушений, а затем трудовой договор с чиновником был расторгнут, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, ФСБ нагрянуло с проверкой по поводу «крышевания» автошкол в Екатеринбурге. В коррупции подозревается заместитель начальника областной автоинспекции, руководитель МРЭО Игорь Заховаев. ФСБ нагрянула с проверкой к замначальника областного ГИБДД в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter