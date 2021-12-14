За заключение договоров с родственником был уволен замглавы района Екатеринбурга

За заключение договоров с родственником был уволен замглавы района Екатеринбурга
За заключение договоров с родственником был уволен замглавы района Екатеринбурга
Сегодня, 16:54ОбществоФото: 1MI
Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга был уличен в коррупции и уволен после проверки прокуратуры. Он заключил 7 договоров на размещение объектов торговли со своим близким родственником.

Проверка выявила нарушения с 2019 по 2021 год. Бывший заместитель администрации был лично заинтересован в заключении договоров с юридическим лицом во главе с его близким родственником. В этот период чиновник был куратором по вопросам потребительского рынка в Железнодорожном районе.

В результате главе столицы Урала было вынесено представление об устранении нарушений, а затем трудовой договор с чиновником был расторгнут, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ФСБ нагрянуло с проверкой по поводу «крышевания» автошкол в Екатеринбурге. В коррупции подозревается заместитель начальника областной автоинспекции, руководитель МРЭО Игорь Заховаев.

Сюжеты:
Екатеринбург
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