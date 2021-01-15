Отправленный в СИЗО скандальный экс-схиигумен Сергий прекратил сухую голодовку

Отправленный в СИЗО скандальный экс-схиигумен Сергий прекратил сухую голодовку

Сегодня, 19:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Экс-схимонах Сергий, которого на два месяца отправили в московский СИЗО, завершил сухую голодовку. Он десять дней отказывался от еды и воды.

По словам его адвоката, отец Сергий чувствует себя хорошо, сообщает Znak. «По благословению старцев с Афона» им было принято решение вернуться к употреблению воды.

Напомним, сам Сергий не считал это голодовкой. По его словам, он соблюдает пост.

В конце декабре 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.

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