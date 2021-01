Тагильские медики «скорой» написали письмо Путину с просьбой об отмене аутсорсинга

Работники станции скорой помощи Нижнего Тагила написали письмо президенту России с просьбой об отмене аутсорсинга.

В нем они просят главу государства «расследовать сложившуюся ситуацию с аутсорсингом в Нижнем Тагиле и предотвратить развал станции скорой помощи». Также медики просят осуществить проверку и принять соответствующие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений. Мы также обратились к экс-главе Нижнего Тагила Сергею Носову, чтобы он посодействовал в решении нашей проблемы,рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. Напомним, 24 декабря главврач станции скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг с компанией ООО «РТ-Социальная сфера». Работники организации утверждают, что автопарк находится в хорошем состоянии и не хотят передавать его в частные руки. Медики записывают видео и пишут петиции. Главврач скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг

