Тагильские медики «скорой» написали письмо Путину с просьбой об отмене аутсорсинга

Напомним, 24 декабря главврач станции скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг с компанией ООО «РТ-Социальная сфера». Работники организации утверждают, что автопарк находится в хорошем состоянии и не хотят передавать его в частные руки. Медики записывают видео и пишут петиции.