В Волгограде неизвестный перечислил более 140 миллионов на лечение ребенка со СМА

В Волгограде был закрыт сбор средств на лечение ребенка, больного генетическим заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия). Оставшуюся сумму перечислил анонимный меценат.

В общей сложности родителям нужно было собрать 160 миллионов рублей на укол препаратом Zolgensma. Сбор шел 103 дня. На его закрытие повлиял анонимный источник, который перечислил оставшуюся сумму в размере 140 миллионов рублей, рассказали родители в группе «Поможем Сармашову Артему» во «Вконтакте». До этого семье малыша удалось собрать почти 18 миллионов рублей. Напомним, в ноябре 2020 года препарат «Спинраза» для лечения детей со СМА вошел в список жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Теперь лекарство начнут приобретать за счет федерального бюджета. В России детей со СМА начнут лечить за счет государства

