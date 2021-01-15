В Волгограде неизвестный перечислил более 140 миллионов на лечение ребенка со СМА

В Волгограде неизвестный перечислил более 140 миллионов на лечение ребенка со СМА

Сегодня, 22:29ОбществоPhoto: pixabay
В Волгограде был закрыт сбор средств на лечение ребенка, больного генетическим заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия). Оставшуюся сумму перечислил анонимный меценат.

В общей сложности родителям нужно было собрать 160 миллионов рублей на укол препаратом Zolgensma. Сбор шел 103 дня. На его закрытие повлиял анонимный источник, который перечислил оставшуюся сумму в размере 140 миллионов рублей, рассказали родители в группе «Поможем Сармашову Артему» во «Вконтакте». До этого семье малыша удалось собрать почти 18 миллионов рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года препарат «Спинраза» для лечения детей со СМА вошел в список жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Теперь лекарство начнут приобретать за счет федерального бюджета.

Related news:
деньгиВолгоградблаготворительностьлечение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы