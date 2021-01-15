В Волгограде неизвестный перечислил более 140 миллионов на лечение ребенка со СМА

В общей сложности родителям нужно было собрать 160 миллионов рублей на укол препаратом Zolgensma. Сбор шел 103 дня. На его закрытие повлиял анонимный источник, который перечислил оставшуюся сумму в размере 140 миллионов рублей, рассказали родители в группе «Поможем Сармашову Артему» во «Вконтакте». До этого семье малыша удалось собрать почти 18 миллионов рублей.