83 прописанных и 11 860 рублей: «Рифей» выставил счёт жительнице Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила Юлия пояснила редакции TagilCity.ru, что она проживает в общежитии. В собственности у женщины имеется три комнаты, в которых прописаны три человека. В центр обслуживания Юлия пока не обращалась.

Кстати, количество квартир-комнат в данном доме 125-127 – где-то так. Это мне одной насчитали 2/3 со всего дома? Цифры баснословные, вообще не проверяют что ли? сетует Юлия.

Горожанке стоит руководствоваться рекомендациями, данными всем жителям города ранее: обратиться в Региональный информационный центр с паспортом и свидетельством о собственности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Рифея».

Это можно сделать в течение трёх месяцев, т.е. нет особой спешки. Услуга будет пересчитана за всё время пользования. Поэтому всё можно решить в спокойном рабочем порядке,сообщила в разговоре с TagilCity.ru Наталья Бикмурзина, специалист по связям с общественностью компании «Рифей».