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83 прописанных и 11 860 рублей: «Рифей» выставил счёт жительнице Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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83 прописанных и 11 860 рублей: «Рифей» выставил счёт жительнице Нижнего Тагила

Сегодня, 17:58ОбществоФото: flickr.com
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