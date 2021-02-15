Отлавливать собак в Нижнем Тагиле будет фирма из Красноуральска

Отлавливать собак в Нижнем Тагиле будет фирма из Красноуральска

Сегодня, 15:23ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле начала работу новая подрядная организация по отлову собак без хозяев, сообщает пресс-служба администрации города.

Прямой договор был заключен между службой заказчика городского хозяйства и ООО «Арсенал» из города Красноуральск. Согласно документу, новый подрядчик начал свою работу с 9 февраля.

На текущий момент районными администрациями ведется сбор сведений о местонахождении безнадзорных животных и составляется план работ по отлову.

В первую очередь будут заниматься общественными территориями, школами, детскими садами, учреждениями культуры и здравоохранения, рассказал исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Отмечается, что в каждом из городских районов существуют такие места, где животные собираются в стаи. На территории Ленинского района данный вопрос осложняется наличием большого количества частных домов.

На Старой Гальянке, Голом камне, Кирпичном и Старателе обширные площади занимает частный сектор. Кроме бездомных, здесь на улицу выпускают и домашних питомцев, а они тоже могут представлять угрозу окружающим, отмечает глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Данные по еженедельной работе нового подрядчика будут обсуждаться на совещаниях у замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству. Сумма контракта составила 590 тысяч рублей. Договор действует до конца марта 2021 года.

Напомним, о планах заключить прямой договор с подрядчиком по отлову собак на сумму почти 600 тысяч рублей сообщалось 29 января.

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