Ученики и родители требуют вернуть уволенного без причин директора тагильской школы

Сама руководитель заявляет, что работала по срочному трудовому договору, но его без причин не стали продлевать. Месяц назад директор получила уведомление о переаттестации. Она должна была состояться 9 марта. Однако она была перенесена на два дня — день окончания действия срочного трудового договора.