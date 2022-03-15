Ученики и родители требуют вернуть уволенного без причин директора тагильской школы

Сама руководитель заявляет, что работала по срочному трудовому договору, но его без причин не стали продлевать. Месяц назад директор получила уведомление о переаттестации. Она должна была состояться 9 марта. Однако она была перенесена на два дня — день окончания действия срочного трудового договора.
Во время аттестации, по словам Ладейщиковой, начальник управления образования Татьяна Удинцева заявила, что контракт продлен не будет из-за многочисленных вопросов к школе, а также «вы умная женщина, вы всё понимаете».
Но я согласна быть дурой, я действительно не понимаю! Я даже не ожидала, что контракт не продлят, ничего не предвещало такого развития событий,рассказала Светлана Ладейщикова.
При этом родители и ученики выступили против увольнения руководителя. Они написали обращение к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, замглавы администрации Валерию Сурову и начальнику управления образования Татьяне Удинцевой. Они попросили не увольнять директора. Также школьники создали петицию.
По словам коллег Светланы Ладейщиковой, она стала первым за 20 лет эффективным руководителем школы. Она пришла на пост директора, когда стоял вопрос о закрытии учебного учреждения, но добилась, чтобы оно продолжило работать.
В управлении образования Нижнего Тагила заявили, что договор директором школы № 138 расторгнут по причине истечения срока, пишет АН «Между строк».