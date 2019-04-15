В Екатеринбурге экс-сотрудник банка осужден за хищение 1,6 млн рублей

Подсудимый, будучи сотрудником одного из банков, снимал копии с паспортов обратившихся к нему клиентов. С помощью паспортных данных он заказывал кредитные карты с лимитом в 200 тысяч рублей. После изготовления карт, он подделывал подпись о их получении гражданами. Таким образом подсудимый получил восемь карточек.