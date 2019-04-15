В Екатеринбурге экс-сотрудник банка осужден за хищение 1,6 млн рублей
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге осужден бывший сотрудник банка за мошенничество с кредитными картами на 1,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимый осужден на 7 лет и 6 месяцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Подсудимый, будучи сотрудником одного из банков, снимал копии с паспортов обратившихся к нему клиентов. С помощью паспортных данных он заказывал кредитные карты с лимитом в 200 тысяч рублей. После изготовления карт, он подделывал подпись о их получении гражданами. Таким образом подсудимый получил восемь карточек.
Деньги с карт он снимал в других офисах банка.
Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам колонии с учетом неотбытой части наказания за покушение на незаконный сбыт наркотиков в 2015 году.
Также осужденный должен возместить причиненный банку ущерб в размере 1,6 млн рублей.
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