В Нижнем Тагиле определены подрядчики благоустройства ТОСа, сквера и дворов

МУП «Тагилстрой» благоустроит ТОС «Пограничный» и сквер «Пионерский». Организация «Уралстройкомплекс» займется формированием комфортной городской среды пяти дворовых территорий по адресам: ул. Вязовская, 37, ул. Циолковского, 14, 35, ул. Газетная, 41, ул. Первомайская, 31, проспект Ленина, 52, 54, 58, 60, ул. Октябрьской революции, 27, 29, ул. Карла Маркса, 54, 56, 60, 62, 64, проспект Мира, 22, 24, 26, ул. Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и ул. Красных Зорь, 1, 3, 5.

Подрядчики приступят к работе после заключения договоров, которое состоится 23 апреля. Предварительная сумма благоустройства дворовых территорий составляет 112 миллионов 580 тысяч рублей, общественных – 98 миллионов 81 тысячу рублей. Финансы на ремонт будут выделены из федерального и областного бюджетов.