Владислав Пинаев обещал пресечь работу нелегалов на стройке школы №100

Мы все живем в рамках правового государства. Должны работать те, кто имеет допуск к этим работам, имеет разрешение для работы на территории РФ. Со своей стороны, скажу – поставим на вид дополнительно, чтобы такого впредь не допускать, заявил мэр.

Напомним, 13 апреля сотрудники ФСБ совместно с полицейскими Нижнего Тагила задержали на территории стройки школы на Муринских прудах 30 нелегалов. Ранее в ходе проведения двух подобных уже выявлялись факты привлечения к трудовой деятельности мигрантов, незаконно находились на территории Российской Федерации.

Владислав Пинаев подчеркнул, что работы на объекте ведутся согласно графику и отставания как такового нет.

Где-то и какие-то работы могут ускоряться, где-то по тем или иным причинам отставать, но тем не менее ситуация на данном объекте, я скажу, что полностью меня устраивает на данном этапе. Да, я сразу говорю, объект непростой, мы идём в графике достаточно плотном и жёстком, поэтому на сегодняшний день работы ведутся, работы не остановлены, поэтому продолжаем двигаться дальше, заявил градоначальник.