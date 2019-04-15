Владислав Пинаев обещал пресечь работу нелегалов на стройке школы №100
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал пресечь работу нелегальных мигрантов на стройке школы на Муринских прудах. Об этом градоначальник заявил во время выездного совещания в понедельник, 15 апреля.
Мы все живем в рамках правового государства. Должны работать те, кто имеет допуск к этим работам, имеет разрешение для работы на территории РФ. Со своей стороны, скажу – поставим на вид дополнительно, чтобы такого впредь не допускать, заявил мэр.
Напомним, 13 апреля сотрудники ФСБ совместно с полицейскими Нижнего Тагила задержали на территории стройки школы на Муринских прудах 30 нелегалов. Ранее в ходе проведения двух подобных уже выявлялись факты привлечения к трудовой деятельности мигрантов, незаконно находились на территории Российской Федерации.
Владислав Пинаев подчеркнул, что работы на объекте ведутся согласно графику и отставания как такового нет.
Где-то и какие-то работы могут ускоряться, где-то по тем или иным причинам отставать, но тем не менее ситуация на данном объекте, я скажу, что полностью меня устраивает на данном этапе. Да, я сразу говорю, объект непростой, мы идём в графике достаточно плотном и жёстком, поэтому на сегодняшний день работы ведутся, работы не остановлены, поэтому продолжаем двигаться дальше, заявил градоначальник.
Новая школа на 1200 мест должна открыть свои двери ученикам 1 сентября. На сегодняшний день заявления поступили от 864 учеников, а начальные классы полностью укомплектованы. Генподрядчиком строительства школы №100 является компания «Урал Инжиниринг» депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева.